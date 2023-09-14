شروط وخطوات الحصول على منحة الزواج.. تصرف مرة واحدة فقط

أفادت هيئة التأمينات الاجتماعية بأن صرف منحة الزواج يكون في حالة قطع معاش الأخت أو البنت للزواج، موضحة أن من خلالها يتم صرف منحة بقدر المعاش المستحق لمدة عام، مع مراعاة أنها لا تصرف إلا مرة واحدة، وأن تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، شروط استحقاق صرف منحة الزواج، وخطوات وإجراءات الحصول عليها، بحسب نا ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

شروط الإستفادة والاستحقاق بـ «منحة الزواج»

1- يشترط أن يكون مستحق في المعاش.

2- يشترط أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

خطوات الحصول على «منحة الزواج»

التوجه الي المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن خطوات الحصول على منحة الزواج، وهي تتمثل في التالي:

- التوجه لمكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

- تقديم طلب صرف منحة الزواج مرفقة بالمستندات المطلوبة واللازمة لصرف المنحة.

- تقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق بشرط أن تكون سارية.

الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أن الفئة المستحقة للحصول على «منحة الزواج»، هي الفئة المستفيدة من المعاش.