كيف تتعامل مع النزيف الخارجي إذا تعرضت له؟.. 5 إسعافات أولية يجب فعلها

قد يتعرض الإنسان فجأة للنزيف الخارجي، وهو حالة شائعة تؤدي إلى تدفق الدم خارج الجسم نتيجة الإصابة بجرح أو قطع، كما يمكن أن يحدث أيضًا بسبب إصابة في الأعضاء الداخلية، وقد يتدفق من موضع الإصابة، أو من خلال فتحة طبيعية في الجسم، مثل الفم والأنف.

وقدمت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مجموعة من الإسعافات الأولية التي يجب فعلها، إذا تعرض الشخص لنزيف خارجي، نوضحها لكم عبر السطور التالية.

5 إسعافات أولية لإيقاف النزيف الخارجي

- الضغط المباشر على الجرح النازف بغيار نظيف.

- رفع العضو المصاب إلى أعلى إن لم يكن به كسر.

- يربط الجرح بضمادة جيدة بينما يظل العضو مرفوعًا.

- مهما كان الغيار مشبعًا بالدم لا تغيره أبدًا ولا تنزعه.

- يمكن وضع غيار ثاني على الغيار الأولي ويربط بضغط.

وبعد اتخاذ هذه الإجراءات نصحت الوزارة في منشورها، بضرورة نقل المصاب إلى أقرب مركز طبي قريب.

مخاطر النزيف

تعتبر نوبات النزيف البسيطة، من الأمور الشائعة التي لا تترتب عليها أي عواقب طويلة الأجل، وهي سهلة العلاج، ولكن النزيف الكبير يمكن أن يكون خطيرًا جدًا، ويمكن أن يحدث في العديد من الظروف، وقد تؤدي الجروح أو التمزق أو الجروح الناتجة عن الأجسام الحادة إلى نزيف حاد، يمكن أن يسبّب انخفاض في ضغط الدم وانخفاض تدفق الدم إلى العضو المصاب، مما قد ينتج عنه حدوث صدمة.