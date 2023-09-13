كيف تتعامل مع عضة الأفعى ولدغة العقرب؟.. اعرف الإسعافات الأولية

نشرت محافظة القاهرة، بعض الإجراءات الوقائية الواردة عن هيئة الإسعاف، للحفاظ على حياة المواطنين، باتباع خطوات بسيطة لإنقاذ حياة الإنسان من الأزمات الصحية، مثل الأزمات القلبية والباطنية والتسمم والكسور والجروح والنزيف والحروق وغيرها.

وبيّنت الإجراءات، كيفية مواجهة والتعامل مع عضة الأفعى ولدغة العقرب، كما يلي.

أعراض عضة الأفعى ولدغة العقرب

- ألم وزرقة وتورم في مكان العضة أو اللدغة.

- اضطراب وزيغ البصر.

- دوخة وغثيان وقيئ.

- زيادة إفراز العرق واللعاب، والعطش الشديد.

- ضعف العضلات وعدم القدرة على الحركة.

- توقف التنفس في الحالات الشديدة.

نوع الأفعى

- الأفعى السامة: تظهر علامات النابين وتندر آثار الأسنان.

- الأفعى غير السامة: صفان من الأسنان ولا توجد علامات الأنياب مكان الإصابة.

الإسعافات الأولية

- يجب تهدئة المصاب ومنعه من الحركة قدر المستطاع.

- عدم تحريك الجزء المصاب.

- خفض موضع العضة عن مستوى القلب دائما.

- مسح مكان الإصابة بالكحول أو المياه والصابون.

- الربط فوق العضة وأسفلها بنحو 5 سم إن أمكن.

- يمكن تبريد المكان بالثلج لتخفيف الألم وتقليل امتصاص السم.