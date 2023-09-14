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أسرار فنية عن محمود عبد المغني تكشف لأول مرة في «واحد من الناس»

كتب:

أحمد حسين صوان
06:16 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
محمود عبد المغني

محمود عبد المغني

يكشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لأول مرة أسرار فنية وشخصية في حياة النجم محمود عبد المغني، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل، من برنامج «واحد من الناس» الذي يذاع على قناة «الحياة».

كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن

يحكي محمود عبد المغني، خلال الحلقة التي تذاع في العاشرة مساء، عن كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن وكيف بدأها، كما يحكي عن كواليس إصابته في إحدى عينيه أثناء تصوير أحد أفلامه.

يتحدث الفنان كذلك عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للطبخ وأمنيه في أن يكون طباخًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.