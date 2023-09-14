أسرار فنية عن محمود عبد المغني تكشف لأول مرة في «واحد من الناس»

يكشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لأول مرة أسرار فنية وشخصية في حياة النجم محمود عبد المغني، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل، من برنامج «واحد من الناس» الذي يذاع على قناة «الحياة».

كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن

يحكي محمود عبد المغني، خلال الحلقة التي تذاع في العاشرة مساء، عن كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن وكيف بدأها، كما يحكي عن كواليس إصابته في إحدى عينيه أثناء تصوير أحد أفلامه.

يتحدث الفنان كذلك عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للطبخ وأمنيه في أن يكون طباخًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.