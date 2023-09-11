تامر حسني يشيد بمواهب «أتوبيس السعادة»: «بحبكم من قلبي»

عرض برنامج «أتوبيس السعادة»، الذى يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على شاشة قناة «dmc»، في حلقته الأخيرة عدة مواهب غنائية، إذ قدموا عددًا كبيرًا من الأغاني، من ضمنها أغنية «هرومون السعادة»، للفنان تامر حسني.

تامر حسني يشيد بالمواهب

وحرص الفنان تامر حسني، على الإشادة بالمواهب التي عرضت ببرنامج «أتوبيس السعادة»، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «يا جماعة بحبكوا من قلبي والله».

وفى سياق آخر، كرم الفنان تامر حسني مؤخرًا من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العالم علمين، الذي استمر لأكثر من 50 يومًا.

ومن جهته، شارك تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو تكريمه خلال مهرجان القاهرة للدراما، وعلق على الفيديو قائلًا: «كل الشكر لمهرجان العلمين الكبير من على أرض مصر أم الدنيا على تكريمي النهاردة».