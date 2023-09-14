حلقة خاصة لـ«مانشيت» من أوسيم لرصد الخدمات المقدمة ضمن تكافل وكرامة غدا

تعرض قناة «CBC» حلقة خاصة لبرنامج «مانشيت»، غدا الجمعة الساعة 11 مساء، من داخل مدينة أوسيم بالجيزة، لاستعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برنامجي «تكافل وكرامة» و«وعي».

يجري الإعلامي جابر القرموطي جولة داخل مركز ومدينة أوسيم، ويلتقي بالسيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، واللاتي أشدن بالجهود والخدمات المقدمة لهم من دعم مادي وعيني، فضلًا عن الخدمات الصحية وندوات الوعي والإرشاد من الرائدات الاجتماعيات اللاتي التقى بهن القرموطي ضمن الجولة، وأعربن عن حبهن الشديد لمجال عملهن التطوعي، حيث تتولى كل رائدة 200 أسرة.

ويجري صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» شهريًا لمستحقي الدعم النقدي البالغ عددهم حتى الآن حوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة بواقع 22 مليون مواطن من مختلف محافظات مصر، بتكلفة شهرية تصل إلى 2.7 مليار جنيه، حيث يصرح بذلك الدكتور عاطف الشيتاني استشاري المشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«مانشيت».

تتعاون وزارة الصحة والسكان مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع معدلات استخدام حزمة من الخدمات الأساسية بين أسر برنامج تكافل أهمها تطعيمات الأطفال لمنع الإصابة بالأمراض المعدية، ومتابعة نمو الطفل لاكتشاف الأمراض الناتجة عن سوء التغذية مثل الهزال، والتقزم، ونقص الوزن، وغيرها، خاصة مع ارتفاع نسبة الإصابة بالأنيميا بين الأطفال.

كما يلتقي القرموطي خلال الحلقة بمستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي الدكتور مجدي حلمي، حيث تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوروبي برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، لاستهداف الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، والنساء المعيلات، والشباب المقبل على الزواج أو المتزوج حديثًا.

يعمل البرنامج على دعم 12 قضية هي: «التمكين الاقتصادي، التعليم، صحة الأم والطفل، التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، مكافحة المخدرات، الهجرة غير النظامية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، والمواطنة».

يختتم القرموطي جولته بزيارة وحدة أوسيم الاجتماعية وأجرى لقاءات متعددة مع المواطنين ورئيس الوحدة، والذين أعربوا عن سعادتهم بالخدمات التي يتلقونها ضمن برامج وزارة التضامن الاجتماعي.

يذكر أن برنامج «مانشيت» يُعرض على قناة «CBC» من الأربعاء للجمعة الساعة 11 مساء.