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حملة دعم تجمع الفنان تامر حسني وجمعية الهلال الأحمر المصري للتبرع للشعب المغربي والليبي

كتب:

أحمد شوقي
07:03 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
حملة دعم تجمع الفنان تامر حسني وجمعية الهلال الأحمر المصري للتبرع للشعب المغربي والليبي

صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الأحمر المصري، بأن الفنان تامرحسني قام اليوم بالقيام بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي و الليبي و دعى الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي و الليبي بإسم الشعب المصري و الهلال الأحمر المصري.

و أكد الدكتور رامي الناظر أن الفنان تامرحسني هو الفنان الذى قدم كل سبل التعاون في الأزمه ويقدم كل ما في وسعه من تبرعات بالتعاون مع جمهوره ويشارك في تعبئة الشحنات و يعمل على تحضيرها و تغليفها و أيضاً  يقدم كل الدعم المعنوي لجميع الشباب المصري المتطوع و يلقي كلمه تحفيزيه لجميع المتطوعين و الآن يستعدون لإطلاق شاحنات الهلال الأحمر للشعب المغربي و الشعب الليبي من الأراضي المصرية.

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