عاجل.. اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

أسفرت المساعي التي بذلها رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل مخيم «عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، بدءاً من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس.

اتصالات مكثفة

ووفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية، فقد أجرى الرئيس بري اتصالات مكثفة على مدار اليوم، مع كافة الأطراف، لوقف الاشتباكات المستمرة على مدار 8 أيام في مخيم عين الحلوة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 200 شخص، فضلاً عن نزوح الآلاف من سكان المخيم.