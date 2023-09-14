قبل أيام من اليوم الوطني السعودي 93.. هل تتأثر المملكة بالعواصف؟

تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني 93، والذي يأتي في ذكرى صدور المرسوم الملكي للملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في عام 1932.

ومن المقرر أن يحتفل المواطنون في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، يوم السبت 23 سبتمبر الجاري، وتمتد العطلة العامة حتى يوم الأحد 24 سبتمبر، حيث يأتي احتفال اليوم الوطني السعودي 93 هذا العام، تحت شعار «نحلم ونحقق».

الأحوال الجوية واليوم الوطني السعودي 93

وحول اجتمالات تأثير الأحوال الجوية على احتفالات اليوم الوطني السعودي 93، أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن ما يتداول من أخبار عن تأثر أجواء المملكة المباشر بالأعاصير غير صحيح، ولا تتجاوز الإثارة الإعلامية.

حالة الطقس أثناء احتفال اليوم الوطني السعودي 93

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية تأكيده أن المملكة تُطل على بحار شبه مغلقة، لا تتكوّن بها الأعاصير المدارية، وتأثيرها المباشر غير وارد.

ووحدت جميع الجهات الحكومية والخاصة استخدام الهوية المعتمدة لذكري اليوم الوطني السعودي 93، تحت شعار «نحلم ونحقق»، ومن المتوقع أن تشهد الاحتفالات عدداً من الفاعليات الفنية والثقافية.