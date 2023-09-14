«الأرصاد»: العاصفة «دانيال» تكونت في حوض البحر المتوسط الأسبوع الماضي

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال بدأ تكونها في منطقة حوض البحر المتوسط الأسبوع الماضي، وهى عبارة عن منخفض جوي ووصل الضغط الجوي داخل المنخفض إلى 900 ملى بار، وتحرك إلى الشمال الغربي وأثر على دولة اليونان وغرب دولة تركيا.

المنخفض الجوي استمر لمدة 3 أيام على دول اليونان

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعض خلال لقائها ببرنامج «اليوم»، من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي استمر لمدة 3 أيام على دول اليونان؛ مما تسبب في كمية شديدة من الأمطار الغزيرة وفيضانات على دولة اليونان ثم بدأ يعود بحركته إلى منطقة البحر المتوسط مرة أخرى باتجاه الجنوب الشرقي.

وتابعت: «وصل إلى الحدود الشرقية لدولة ليبيا، وفور دخوله دولة ليبيا كانت طاقة العاصفة هائلة اكتسبت طاقتها من مياه البحر المتوسط».

الرياح وصلت ليبيا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة

واستكملت: سرعة الرياح على المنخفض وصلت إلى ليبيا بسرعة 80 كيلومترا في الساعة، كميات الأمطار تجاوزت الـ 200 مل في بعض المناطق، وأكثر مدينة شهدت أمطار في ليبيا كانت مدينة البيضاء، إذ وصلت فيها كمية الأمطار إلى 414 مل وبالتالي كانت التأثير شديد جدًا.