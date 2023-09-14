تهديدات غير متوقعة تواجه فرق الإنقاذ وأهالي درنة.. مخلفات حرب حية وخطيرة

تهديدات غير متوقعة بدأت تواجه فرق الإنقاذ والأهالي في المناطق المنكوبة بمدينة درنة الليبية، وذلك بعد تعرضها لعاصفة أدت لحدوث فيضان هائل، تسبب في وقوع عشرات الآلاف من القتلى والمصابين وتشرد آخرين.

الصليب الأحمر يحذر من مخلفات الحرب

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا من مسألة تواجد بعض مخلفات الحرب بمدينة درنة، لافتةً أن الفيضانات جرفتها مما أدى إلى تغير مكانها.

وحذر الصليب الأحمر في ليبيا المواطنين ورجال الإنقاذ، وطالبهم بضرورة توخي الحذر بعد ما تسببت الفيضانات في نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى مواقع جديدة بالمناطق التي غمرتها المياه.

وقالت اللجنة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «من المعروف أن درنه مدينة ملوثة بمخلفات الحرب القابلة للانفجار، وقد أدت الفيضانات الأخيرة إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة، إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات».

وأضافت: «وبالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة، ولا تزال المتفجرات من مخلفات الحرب حية وخطيرة».

تحذيرات من تحريك أي جسم مجهول

وتابعت: «على المواطنين ورجال الإنقاذ أن يكونوا على دراية بهذا الخطر، لتقليل المزيد من الخسائر في الأرواح»، ووجهت النصائح للمواطنين ورجال الإنقاذ قائلةً: «إذا وجدت أي شيء، فلا تحاول تحريكه، ضع علامة على المنطقة لتحذير الآخرين وأتصل بالسلطات».

وعرفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر موقعها، مخلفات الحرب بأنها الأسلحة غير المنفجرة التي تترك بعد نزاع مسلح، مثل قذائف المدفعية والهاون والقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ.