طقس معتدل في الإسكندرية بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع

يشهد طقس الإسكندرية غدا الجمعة، تحسنا في درجات الحرارة، عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، التي شهدت ظهور عاصفة دانيال.

ويشهد يوم الجمعة درجات حرارة مرتفعة نهارا منخفضة ليلا مع انخفاض معدل الأمواج، تزامنا مع الإجازة، ما يجعلها فرصة للمصطافين للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية والاستجمام ونزول البحر.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير، حيث يميل إلى البرودة مساء مع نشاط رياح ملحوظ واعتدال في ارتفاع الأمواج، وغياب الأتربة التي شهدتها المدينة الساحلية خلال الأيام القليلة الماضية.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

تبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 30 درجة مئوية، والصغري 24 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا حار نهارا ومعتدل نسبيا ليلا من حيث درجات الحرارة.

ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية

يرتبط طقس الإسكندرية غدا، بحالة البحر، وهي التي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، ومعرفة لون الرايات على الشاطئ قبل النزول.