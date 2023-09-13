طقس الإسكندرية في ثالث أيام العاصفة دانيال.. هدوء نسبي للأتربة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، خلال ثالث أيام العاصفة دانيال، هدوءا نسبيا من حيث الظواهر الجوية التي تؤثر على حركة المواطنين، إلا أن التحذيرات لا تزال مستمرة لتوضيح كيفية تعامل المواطنين مع هذا الأمر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الظواهر الجوية التي تضرب طقس الإسكندرية بالتزامن مع ثالث أيام العاصفة دانيال بحسب هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى التحذيرات التي أصدرتها محافظة الإسكندرية لمواطنيها والوافدين إليها.

طقس الإسكندرية اليوم

وبرزت ظواهر العاصفة دانيال في طقس الإسكندرية اليوم بحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

- نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتصل سرعتها إلى 32 كيلومترا في الساعة وهو أمر أقل مما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية.

- توقعات بسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% تقريبا.

- ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر على شواطئ الإسكندرية.

- جو غائم.

- نسبة الرطوبة 90% عظمى و50% صغرى.

تحذيرات من طقس الإسكندرية اليوم بسبب العاصفة دانيال

ومع غياب الأتربة اليوم بشكل نبسي خلال ثالث أيام العاصفة دانيال، انتشرت ظواهر أخرى في طقس الإسكندرية اليوم؛ أبرزها كثافة السحب ما يعني احتمالية سقوط أمطار ما تبعه إصدار تحذيرات من محافظة الإسكندرية للمواطنين بسبب ذلك:

- تقليل حركة الانتقال بالتحديد لمرضى الجيوب الأنفية.

- عدم وقوف السيارات فوق الشنايش تحسبا لسقوط أمطار.

- رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي.

- عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.