طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وهدوء أمواج البحر

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، م هدوء حركة الأمواج، تزامنا مع إجازة «الويك إند»، ما يجعلها فرصة للمصطافين للذهاب إلى الشواطئ والاستجمام ونزول البحر، بالتزامن مع رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي، والصفراء على القطاع الغربي.

طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع الحرارة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ واعتدال حركة الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 33 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 27 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم حار نهارا ومعتدل نسبيا ليلا من حيث درجات الحرارة.

ارتفاع أمواج شواطئ الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم أيضا بحالة البحر التي تتباين بين خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات قبل التوجه للشواطئ.