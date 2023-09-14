موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023..قبل أم بعد المولد النبوي؟

ينتظر العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تبذل وزارة المالية كل ما لديها من جهد للتيسير علي العاملين في الدولة.

ويعد جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر، من الأمور الهامة بالنسبة للكثير من الموظفين في العديد من القطاعات، لشراء المستلزمات المدرسية وحلوى المولد، خاصةً وأنه يأتي بالتزامن مع اقتراب بداية الدراسة وذكرى المولد الشريف، فضلاً عن تخطيط المصروفات الشهرية، ودفع الفواتير المستحقة، والإدخار.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في جميع القطاعات، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية:

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، للعاملين بالدولة في جميع القطاعات والهيئات، يبدأ من يوم الخميس الموافق 21 -9-2023، على أن يستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، حتي يوم الأربعاء الموافق 27- 9-2023.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

يأتي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، سابقاً لذكرى المولد النبوى بنحو 6 أيام تقريباً، وقبل بداية الدراسة بحوالي 9 أيام، وقد حرصت وزارة المالية على توزيع أيام صرف المرتبات على مدار 5 أيام، ضماناً لتنظيم عملية توزيع المرتبات، وعدم حدوث تزاحم علي ماكينات الصراف الآلي.