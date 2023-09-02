قبل الدراسة.. «المالية» تحدد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 في مصر، التي تكون لجميع الفئات الحكومية والمصالح والهيئات، حيث يستمر الصرف على مدار عدة أيام، وجاء ذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن المالية، وتم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وأن موعد صرف المرتبات قبل العام الدراسي الجديد يعد بشرة خير للموظفين لسد احتياجات الأبناء من المستلزمات المدرسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، ليبدأ من الخميس الموافق 21 -9-2023، ويستمر الصرف على مدار 5 أيام، أي حتى الأربعاء الموافق 27-9- 2023، حيث يبدأ أول أيام صرف المرتبات، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.

ماكينات الصراف الآلي

وتصرف وزارة المالية المرتبات على عدة أيام تجنبا للازدحام والحد من تفشي أي أزمة وبائية، حتى يتمكن الموظفين من صرف رواتبهم بشكل سهل، عبر ماكينة الصراف الآلي ATM، وعبر فروع البريد أو فروع البنوك، وتكون لجميع الفئات الحكومية والمصالح والهيئات، وتنتشر قرابة 25 ألف ماكينة صراف آلي في القاهرة الكبرى والمحافظات.