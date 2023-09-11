عاجل .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. «اعرف هتقبض كام»

أيام قليلة تفصلنا عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لكافة العاملين بالدولة، حيث تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام يبدأ اليوم الأول الخميس 21 سبتمبر، وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه وذلك بحسب ما أُعلن من جانب وزارة المالية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 والحد الأدني للفئات المختلفة والتي جاءت كما يلي:

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

- يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري.

- واليوم الثاني للصرف الأحد 24 من الشهر نفسه.

- فيما تحدد اليوم الثالث لصرف المرتبات ليوافق الاثنين 25 سبتمبر.

- كما يحصل الموظفون على المرتب يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.

- وبالنسبة لليوم الأخير لصرف مرتبات شهر سبتمبر، يكون الأربعاء الموافق يوم 27.

الحد الأدنى لمرتبات شهر سبتمبر 2023

- وبالنسبة للحد الأدنى الخاص بصرف مرتبات شهر سبتمبر للدرجة العالية يصل إلى 8500 جنيه.

- فيما يحصل درجة المدير العام على 7000 جنيه.

- كما تصل مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى 6500 جنيه.

- أما موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها فيحصلون على 5500 جنيه.

- وموظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه.

- بينما يحصل موظفو الدرجة الرابعة على 5500 جنيه.

- والدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.