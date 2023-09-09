موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. «هتلحق تشتري حلاوة المولد»

يسعى الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خاصة وأنه يأتي مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف وبداية الدراسة، ما يشغل بال العديد من الأفراد العاملين في مختلف القطاعات، لشراء حلوى المولد ومستلزمات المدارس للأطفال، بجانب دفع الإيجار والفواتير وغيرها من المصروفات الأخرى.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لوزارة المالية:

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ومن المقرر أن تبدء عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها بداية من الخميس 21 سبتمبر الجاري، بحسب ما أوضحت وزارة المالية بشأن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأوضحت وزارة المالية، أن عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، تستمر 5 أيام على أن يكون آخر يوم لصرف المرتبات الأربعاء 27 سبتمبر 2023، حيث يتم بدء صرف المرتبات يوم 21، ثم تستأنف عملية صرف المرتبات من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر بسبب الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت، ويستمر الصرف، تجنباً لحدوث زحام، وتسهيل عملية صرف المرتبات، كما يمكن للموظفين الحصول على الرواتب عبر ماكينات ATM، أو فروع البريد والبنوك.