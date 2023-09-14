معارض «أهلا مدارس» تواجه ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية في أسيوط

ساهمت معارض «أهلا مدارس» بمراكز ومدن محافظة أسيوط، في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وذلك بطرح المستلزمات المدرسية والشنط والزي المدرسي بنسب مخفضة وصلت 20% عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، ما جعل المواطنين يقبولون على الشراء .

التخفيف على المواطنين

وقالت هبه أحمد، إحدى أولياء الأمور بمدينة أسيوط، إن المعارض التي تقيمها المحافظة، ساهمت بشكل كبير في تراجع الأسعار والتخفيف عن كاهل الأسر، مؤكدة أن لديها 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، قامت بشراء الشنط والمستلزمات المدرسية لهم جميعا من المعرض المتواجد بالغرفة التجارية، بتخفيض يصل 20% على بعض المستلزمات.

أسعار مخفضة

وأشار عبده حسام، ولي أمر بإحدى مراكز أسيوط، إلى أن التوسيع في إقامة معارض «أهلا مدارس» ساهم في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك حقائب تعرض في المحلات بأسعار تصل 1000 جنيه، وفي الوقت نفسه تباع مثيلتها في المعارض التابعة للدولة بـ 400 و500 جنيه.

التوسع في افتتاح المعارض

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهيلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية، بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

مبادرة كلنا واحد

وفي سياقٍ متصل افتتح اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، عددا من معارض أهلا مدارس ضمن مبادرة كلنا واحد، التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بإجمالي 12 معرضا بثلاثة مقرات داخل مدينة أسيوط، و 10 معارض أخرى، بواقع معرض بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، بتخفيضات تصل إلى 30% على جميع المستلزمات.