وزير التموين: عودة عمل جميع الخدمات على موقع دعم مصر

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن عودة العمل لجميع الخدمات التموينية المقدمة على موقع دعم مصر، بعد توقف مؤقت لجميع الخدمات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن وقف جميع الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية عدا خدمتين فقط وهي بدل التالف والفاقد.

سبب توقف خدمات التموين

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار جاء عقب الشكاوى الواردة من مديريات التموين بخصوص حذف أفراد وبطاقات تموينية وتحويل بطاقات من محافظة إلى أخرى بدون علم أصحابها على بوابة مصر الرقمية.

وشددت الوزارة على جميع المكاتب بضرورة تسليم جميع البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو بدل فاقد أو إصدار أو غيرها، إلى صاحب البطاقة شخصيا بعد التحقق من شخصيته.