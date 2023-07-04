بعد عودة موقع دعم مصر للتموين.. خدمة وحيدة يقدمها لحاملي البطاقات

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية على موقع دعم مصر للتموين، خدمات بطاقات التموين للمستفيدين من الدعم، إذ عاد الموقع للعمل مرة أخرى بعد توقف دام طوال الفترة الماضية لإجراء تحديث على الرابط الإلكتروني له.

خدمات موقع دعم مصر للتموين

وتقدم وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر للتموين، خدمة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين والتي يتم من خلال تحديث بطاقة التموين من أجل التمكن من إتمام الخدمات التموينية على البطاقة.

وأكّد مصدر في وزارة التموين، أنَّ جميع الخدمات التموينية التي قد يحتاجها أصحاب البطاقات لن تتم إلا بعد تحديث بطاقة التموين أولا من خلال تسجيل رقم الموبايل وهي الخدمة المتاحة حاليا على موقع دعم مصر للتموين.

ونوه المصدر، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنَّ موقع دعم مصر لا يقدم أي من الخدمات التموينية الأخرى سواء التي تقدمها بوابة مصر الرقمية أو المتاحة في مكاتب التموين بالمحافظات، مبينًا أنَّ الموقع يكتفي فقط بخدمة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة بشرط أن يكون الرقم مسجلًا باسم رب الأسرة الصادر باسمه كارت البطاقة التموينية.

بوابة مصر الرقمية

فيما يتمكّن أصحاب البطاقات التموينية، من الاستفادة من باقي الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، والتي تتيح العديد من الخدمات التي توفرها وزارة التموين عبر المنصة الرقمية، والتي تشمل على:

** تفعيل بطاقة التموين.

** ضم أفراد الأسرة من بطاقة تموينية لبطاقة أخرى.

** نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة أخرى.

** الاستعلام عن بطاقة التموين.

** الفصل الاجتماعي للمتزوجين من بطاقة تموين الأسرة.

** إيقاف بطاقة التموين.

** فصل أفراد من بطاقة التموين.

** فصل نفسي من التموين.