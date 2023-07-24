خطوات تحديث بطاقة التموين 2023 من موقع دعم مصر

يضطر العديد من أصحاب البطاقات التموينية إلى تصفح موقع دعم مصر من أجل إتمام خطوات تحديث بطاقة التموين 2023، والتي تعتبر خطوات إلزامية على الأسر المستفيدة من الدعم التمويني قبل طلب أي خدمة على بطاقة التموين.

خطوات تحديث بطاقة التموين 2023

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تحديث بطاقة التموين 2023 تعد حاليا خطوة إلزامية على جميع أصحاب البطاقات ممن لم يقوموا حتى الآن بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة أو تحديث البيانات الخاصة برب الأسرة الصادر باسمه كارت البطاقة التموينية.

موقع دعم مصر

وتتيح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر، خدمة تحديث بطاقة التموين بتسجيل رقم الموبايل على البطاقة، من خلال عدة خطوات عبر تصفح الرابط الرسمي للموقع من خلال الخطوات التالية:

1 - فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنــــا.

2 - كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم وموجود على البطاقة وبونات صرف الخبز.

3- تدوين رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة على أن يكون هو نفس الشخص المدون اسمه على بطاقة التموين.

4 - إذا كان رقم الموبايل مسجل بالفعل في إحدى شركات الاتصالات يجرى التسجيل بنجاح.

5- إذا تم تسجيل رقم موبايل غير مسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لم تقبل عملية التسجيل حتى يسجل الموبايل باسم رب الأسرة صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.