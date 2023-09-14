جامعة بنها: تطوير البرامج التعليمية لمنافسة الجامعات العالمية

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها يساهم في إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية ليصبحوا قادة في المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل ختام وتوزيع شهادات دورة البرنامج الثالث بمركز إعداد القادة بمشتهر، بحضور الدكتورة أماني عبدالرحمن عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبوسالم المشرف العام على مركز أعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة، وطلاب جامعة بنها.

تحديث وتطوير برامج جامعة بنها

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن كل إمكانيات الجامعة مسخرة لخدمة الطلاب، مشيرا إلى أنه تم تحديث وتطوير البرامج لتنافس نظيراتها في الجامعات العالمية، لتحسين تصنيفها الدولي، مؤكدا ان شكل التعليم تغير خلال العشرة سنوات الماضية في ظل دعم وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ورعايته، لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد، لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، وتوفير مقعد لكل الطلاب الراغبين في الدراسة، وضمان التنوع في مستويات تقديم الخدمة، ليناسب كافة أفراد المجتمع، فظهرت جامعات أهلية وتكنولوجية بجانب الجامعات الحكومية، ما ساهم في تطوير مهارات الطلاب لتواكب السوق المحلي والدولي والإقليمي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لدعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.

معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية

أشار الجيزاوي، إلى أن المستهدف من هذه الدورات، هو معايشة طلاب الجامعة نماذج القيادة الحقيقية، واكتساب مهارات معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر، وتنمية فكرة الانتماء والولاء للوطن.