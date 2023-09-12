«الأرصاد» تكشف لـ«قناة الناس» موعد استقرار الأحوال الجوية «فيديو»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قوة العاصفة دانيال انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوي أثّر سلبًا على مطروح والصحراء الغربية.

غانم: محافظات الوجه البحري تأثرت بالعاصفة

وأضافت «غانم»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء، أنَّه مع حركة المنخفض الجوى إلى شرق البلاد أدى ذلك تأثر محافظات الوجه البحري وفي اتجاهها إلى الصعيد، ومتوقع استمرارها في الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة، وهناك فرص كبيرة لتساقط الأمطار الخفيفة، وقد تكون المتوسطة حتى الأربعاء.

انتهاء العاصفة يوم الخميس

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ستنتهي العاصفة يوم الخميس، ويعود الاستقرار في الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية».