أستاذ فقه بالأزهر عبر قناة الناس: الرضا من أسرار السعادة في الدنيا

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الله عز وجل هو من خلق كل شيء بقدر وبإحكام وحكمة بالغة لذلك لا يجب على الإنسان أن يتدخل بحكمته وقضائه ويعترض عليه.

الرضا من أسرار السعادة بالدنيا

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء أن أهم سر من أسرار السعادة بالدنيا هو الرضا فالإنسان الذي يرضى بما قسمه الله له يكون أغنى الناس لأن الشيطان يعدكم الفقر والفحشاء بينما الله عز وجل يدلك على طريق النور والرزق.

الله لا يظلم في مثقال ذرة

أضاف هاني تمام: «الله لا يظلم مثقال ذرة فإنه مقسم الأرزاق بين النسا ويوزعهم كيفما شاء أحدهم يأخذ مال أحدهم صحة وغيرها ، ومن لم يعرف قدر النعم أثناء وجودها سيعرف قدرها حينما تختفي من عنده لأنه لم يشكر الله عز وجل عليها ولم ترضى».