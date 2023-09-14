طارق نصير: نتائج ومخرجات الحوار الوطني تساهم في بناء الجمهورية الجديدة

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن رؤية الحزب حول اختيار وترشيح بديل عضو المجلس في القائمة في حالة خلو مقعدة بالمجلس بحيث يحق للحزب اختيار المرشح الأفضل وفقا لآلية الترتيب التسلسلي الذي يقدمه الحزب.

جلسات الحوار الوطني المغلقة

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للحوار الوطني لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي.

لجنة شئون الأحزاب

وأكد «نصير» على أن حزب حماة الوطن يرى الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائي كما هو والذي يتمثل في النائب الأول لرئيس محكمة الحزب رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

الحوكمة الحزبية

أما عن الحوكمة الحزبية فقال نصير، إنها ضرورية لعدة أسباب منها وضع أطر فعالة للمحاسبة، وكذلك تعد عملا أساسيا في عملية التنمية، مشيرا إلى أنه على الأحزاب السياسية إعلاء الشفافية في أدائها ومعرفة المواطنين بالقرارات التي تتخذها لمصلحة الوطن والمواطن، وكذا مكافحة الفساد الذي يبنى على إساءة استخدام السلطة من أجل تحقيق مكاسب خاصة والحد منه، وتقديم الخدمات على قدم المساواة وفقا للاحتياجات ومبدأ تكافؤ الفرص.

الجمهورية الجديدة

وأكد الأمين العام لحزب حماة الوطن، أهمية ودور الحوار الوطني من خلال ما تسفر عنه من توصيات لبناء دعائم الجمهورية الجديدة.