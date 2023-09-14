جامعة بنها تحصد 11 ميدالية في أسبوع شباب الجامعات بحلوان

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، والذي أقيم تحت شعار «الجمهورية الجديدة- حلم وطن»، حيث حصل طلاب الجامعة على 11 ميدالية، 4 ذهبية و5 برونزية و2 فضية، في مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية.

تهنئة الطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات

وقدم الجيزاوي،، التهنئة للطلاب الفائزين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في أسبوع شباب الجامعات المصرية، الذي يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب.

طلاب بنها حققوا نتائج ومراكز متقدمة

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة بنها شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد ضم 130 طالبًا وطالبة ومشرفين، مؤكداً أن الطلاب حققوا نتائج ومراكز متقدمة خلال الفعاليات.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

وأشاد الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، بما حققه طلاب الجامعة من نتائج ونجاحات خلال فعاليات الأسبوع، الذي شارك فيه طلاب 45 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومعاهد عليا.