المتحدث العسكري: «النجم الساطع» أظهر تطور القادة الأصاغر في تنفيذ المهام

أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أن تدريب النجم الساطع 2023، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، المنعقد بمشاركة 34 دولة، أظهر مدى تطور القادة الأصاغر في فهم وتنفيذ مراحل التدريب المختلفة والمهام المكلفين بها خلاله بكفاءة عالية، ارتباطا باهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتدريب وفقاً لأحدث النظم، وكذا توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، بدءً من ألية الاختيار لطلبة الكليات العسكرية مروراً بمراحل التأهيل المختلفة حتى تخريج ضباط مؤهلين عسكريا ومدنيا مسلحين بالعلم والمعرفة، قادرين على اتخاذ القرار تحت مختلف الظروف.

وأضاف المتحدث العسكري، في تصريحات له قبل قليل، أن تدريب «النجم الساطع»، يُعتبر أكبر وأشهر التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الشرق الأوسط لما يتصف به من مهارة في التخطيط والإعداد والإدارة بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التدريبية وتجددها المستمر ومواكبتها لتطور مهام القوات المشاركة.

ولفت إلى أن التدريب بدأ بقوات برية محدودة بقوة سرية مشاة مصرية وسرية مشاة أمريكية في ثمانينات القرن الماضي، ونتيجة للفائدة المشتركة التي تحصل عليها الطرفان تطورت التدريبات بزيادة حجم القوات البرية وأضيف إليها عناصر جوية وبحرية ووحدات من القوات الخاصة حتى أصبحت كما عليها الآن في نسختها 2023.

وأشار إلى انتهاء فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2023»، التي أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة (19) دولة بقوات و(15) دولة بصفة مراقب بإجمالي (34) دولة بأكثر من 8 آلاف مقاتل من الدول الصديقة والشقيقة في الفترة من 31 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023 والذي يُعد من أكبر التدريبات العسكرية على مستوى الشرق الأوسط.