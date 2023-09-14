«الإفتاء» تكشف تفاصيل استطلاع هلال شهر ربيع الأول.. يبدأ السبت

أعلنت دار الإفتاء المصرية قبل قليل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه تم استطلاع هلال شهر ربيع الأول لعام 1445، وعقب استطلاع هلال شهر ربيع الأول أفادت الدار أن يوم السبت المقبل هو غرة الشهر، مشيرة إلى أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر صفر لعام 1445.

هلال شهر ربيع الأول

وحول استطلاع هلال شهر ربيع الأول، فقد أعلنت دار الإفتاء أنه تحقق لديها شرعًا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1445، وبهذه المناسبة تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

موعد الاقتران مساء يوم الجمعة

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء في بيان، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ الموافق 15 سبتمبر 2023 «اليوم التالي للرؤية».