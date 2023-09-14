«الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 الليلة

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الخميس هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

استطلاع هلال شهر ربيع الأول

وكتبت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، اليوم بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر ربيع الأنور، وسيتم إعلان نتيجة الاستطلاع على الصفحة، فلنفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية الهلال من السنن النبوية التي لا يحرص عليه إلا القليل، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى هلال رمضان يقول دعاء رؤية الهلال «اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ» رواه الترمذي وحسنه (سنن الترمذي؛ برقم: [3526]).

ووفقاً لدار الإفتاء فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أوصيام عاشوراء أو غير ذلك.