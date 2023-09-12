«الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول الليلة

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريا، الليلة، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

تفاصيل نظام التقويم الهجري

ويعتمد نظام التقويم الهجرى على الشهر القمري، الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هي «1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة».

موعد إجازة المولد النبوي

وتعد إجازة المولد النبوي من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص، ويوافق يوم المولد النبوي هجريًا 12 ربيع الأول عام 1445، وميلاديًا يوافق يوم المولد النبوي 27 سبتمبر 2023.

الإجازات الرسمية للموظفين

ويتم منح الإجازات الرسمية للموظفين في القطاع الحكومي والخاص بشكل مدفوع الأجر، حسب ما جاء في قانون العمل والخدمة المدنية.