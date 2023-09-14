«الصيد الآلي بالبرلس» تحذر: 4 مخاطر تعرضك للموت المحقق بعرض البحر

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بمحافظة كفر الشيخ، أن اللجنة الطبية التابعة للجمعية، أصدرت عدة توصيات طبية هامة، لحماية الصيادين من مخاطر العمل في مياه البحر الأبيض المتوسط، والتي يجب على العاملين بمهنة الصيد إدراكها والعمل على تفادها، أثناء فترات العمل على متن تلك المراكب.

4 مخاطر محققة في مهنة الصيد

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن »، أن تحذيرات اللجنة الطبية التابعة لجمعية الصيد الآلي بالبرلس، في كفر الشيخ، أوصت بضرورة توخي الحظر أثناء العمل على متن مراكب الصيد من التالي:

- السرطانات والحساسية، والتي تتمثل في سرطانات الجلد، بسبب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس فوق البنفسجية بدون حماية منها بملابس لعكس أشعة الشمس.

- اضطرابات العين، والتي تتمثل في إصابة العين بحروق الشمس، وعدم وضوح الرؤية بشكل جيد، جراء التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، ولذلك يجب ارتداء نظارة شمسية أثناء العمل.

- الإصابات الناجمة عن الأجسام الحادة على متن مراكب الصيد، والتي تكون موجودة على سطح السفينة أو مراكب الصيد، وكذلك التروس أو عند التعامل مع الأسماك.

- التأكد من سلامة وصيانة المركب وخاصة في غرفة القيادة والتحكم، حتى لا يحدث عطل مفاجئ يؤثر على سلامة من على متن المركب.

55 ألف صياد بالبرلس

وأشار حمدي شرابي، إلى انتشار مهنة الصيد في البرلس والمدن الساحلية في محافظة كفر الشيخ، من مئات السنين، ويعمل بها نحو 55 ألف صياد، لما تمتاز به المحافظة من امتداد سواحل مطلة على مياه البحر المتوسط بطول 118 كيلو متر.