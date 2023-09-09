إطلاق 26 مركب صيد جديدة بسواحل البرلس.. توفر 210 فرص عمل

أعلن حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي في البرلس بكفر الشيخ، إطلاق 26 مركب صيد جديدة في مياه البحر المتوسط، اليوم، مؤكدا أن حرفة صناعة السفن واليخوت ومراكب الصيد العملاقة بمدينة برج البرلس من أقدم الحرف، ويعمل بها عدد كبير من أبناء مدن البرلس وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم.

إطلاق 26 مركب صيد جديدة

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد الـ26 الجديدة توفر 210 فرص عمل لأبناء المهنة، وبلغت تكلفتها نحو 13 مليون جنيه، مشيراً أنها صناعة محلية 100%، علاوة على أن عدد ممن قاموا بصناعة تلك السفن والمراكب في كفر الشيخ سيعملون عليها في مهنة الصيد لزيادة دخل المادي.

تصدير المراكب لآسيا وأوروبا

وأضاف أن صناعة المراكب واليخوت والسفن في البرلس لها سمعة كبيرة، ويتم تصدير منتجاتها لدول شرق آسيا وأوروبا، ومن بينها قبرص واليونان، لافتا أن مهنة الصيد بالبرلس والمدن الساحلية يعمل بها نحو 55 ألف صياد.