تنظيم ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات في البرلس بكفر الشيخ

نظمت إدارة الشباب في برج البرلس بكفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي بمركز شباب برج البرلس، بمشاركة 30 فتاة من عضوات أندية الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تدريب الفتيات على الحرف اليدوية

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة والفتاة المصرية لتمكينهن اقتصاديا بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهن لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهن على اقتحام الأسواق الناشئة.

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن الورشة التدريبية أدارتها الدكتورة داليا المداح، مدرس بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة، ومتابعه تنفيذية سماح عميرة مدير إدارة شباب برج البرلس.