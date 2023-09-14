توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. استقرار حالة الجو بعد انتهاء العاصفة دانيال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة 15-9-2023

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة السبت 16-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 17-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 26 درجة مئوية.