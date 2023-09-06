أفضل 10 شهادات ادخار لأصحاب المعاشات.. عائد شهري مضمون

يبحث أصحاب المعاش، دائما عن دخل شهري مضمون لهم، ويمكن حدوث ذلك من خلال الشهادات الادخارية، وتحديدًا الخماسية التي تكون لمدة طويلة أي 5 سنوات وثابتة على العائد، ودورية الصرف شهريًا، لذا ترصد «الوطن»، في السطور التالية أفضل 10 شهادات خماسية في البنوك المصرية، عائد ثابت وشهري.

شهادة التقدير من بنك أبوظبي التجاري

العائد على الشهادة الخماسية 16.5%، والحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جينه.

شهادة خماسية من بنك المشرق

العائد على الشهادة الخماسية 11%، الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

خماسية من بنك تنمية الصناعات

العائد على الشهادة الخماسية 10.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

العائد على الشهادة الخماسية 13.5%، الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه.

الشهادة الخماسية من البنك الأهلي الكويتي

العائد على الشهادة الخماسية 15.25%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه.

الشهادة الخماسية سمارت من البنك الأهلي الكويتي

العائد على الشهادة الخماسية 14%، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

الخماسية الشهرية من البنك الأهلي المصري

العائد على الشهادة الخماسية 12.25%، والحد الأدنى ألف جنيه.

شهادة كريستال من بنك SAIB

العائد على الشهادة الخماسية 11%، والحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.

خماسية من بنك الاستثمار العربي

العائد على الشهادة الخماسية 12.25%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه.

الخماسية الثابتة من بنك الكويت الوطني

العائد على الشهادة الخماسية 10.75%، والحد الأدنى لربط الشهادة 5 آلاف جنيه.

ومدة الشهادة الخماسية 5 سنوات، ويصرف العائد شهريًا، والعوائد المذكورة سابقًا هي للسنة الواحدة.