أغنية أيتن عامر «اكشف» تحقق 12 ألف مشاهدة فقط منذ طرحها

طرحت الفنانة أيتن عامر أغنية جديدة تحمل اسم اشكف، خلال الساعات الماضية عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، ولم تحقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث اكتفت بـ12 ألف مشاهدة في 15 ساعة.

أغنية اكشف للفنانة أيتن عامر، من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب، وشوقت الجمهور لأغنيتها الجديدة قبل طرحها بساعات عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

كلمات أغنية اكشف لـ آيتن عامر

وجاءت كلمات أغنية اكشف للفنانة أيتن عامر، على النحو التالي:

بتقول ايه ايه سمعني

عندك قلب وبتحس

ألف سلامه عليك يا حبيبي هتبقى الصبح تمام

شكل حراراتك عالية ياعيني وبتنطق أي كلام

اكشف دلوقتي وطمني

ده أنا خوفت عليك أكتر مني

الله يجازيه الهوى بليل قبل الواحد ماينام

والله بدلك ع الصالح

وماليش في اللي بقوله مصالح

أصلك جاي تقول نتصالح

فأنا قولت بلفحة هوا متصاب

إنما لو فايق لكلامك

وعايزني أحن لأيامك

وأضعف وأدمع قدامك

يبقى هاتكشف مخ وأعصاب

والله البال مارتاح غير بس بعرض كتاف معاليك

ولقيتني بزغرط يوم مالقيتك خدت الباب فى ايديك

ضحكتلي الدنيا وجاتلى

والناس كلها فرحتلي

وراجعلي تقول نتصالح

لأ ألف لا بأس عليك

آيتن عامر بطلة فيلم مندوب مبيعات

وعرض للفنانة أيتن عامر، مؤخراً في السينما فيلم مندوب مبيعات، والذي حقق إيرادات في أول أسبوع عرض بنحو 220 ألف جنيه، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، إسلام إبراهيم.