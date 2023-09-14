وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

خصوصية العلاقة المصرية الأمريكية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم الخميس، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على متانة العلاقات الأمريكية المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف، سواء علي المستوى الثنائى، وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم التأكيد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، والتي ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية وأمنية وعسكرية، وتطلعهما إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة القادمة.

التشاور مع الجانب الأمريكي

وأضاف السفير أبو زيد أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وعلى رأسها الأزمة السودانية، والوضع فى ليبيا، حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسى والإنسانى، وكذا جهود دول جوار السودان، من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفاً عن اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأعرب الوزير الأمريكي في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور الهام الذى تضطلع به مصر فى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الحديث عن الوضع في ليبيا

كما تطرق الحديث للوضع فى ليبيا وما شهدته مؤخراً من مآساة إنسانية، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين في المناطق الليبية المنكوبة.