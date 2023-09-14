استقرار مؤشر الدولار عالميا.. وارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ3.7% في أغسطس

استقر مؤشر الدولار حول 104.7 نقطة، اليوم، مع استيعاب المستثمرين لأحدث تقرير لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي لم يكن له تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.6%.

مؤشر الدولار عالميًا

وفي الوقت ذاته، تباطأت قراءة التضخم الأساسي السنوي، والتي لها وزن أكبر لقرارات سياسة البنك المركزي، إلى 4.3% في أغسطس من 4.7% في يوليو، تماشيا مع التوقعات.

ويرى المتداولون الآن أنّ هناك فرصة بنسبة 97% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تراجعت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير تضخم المنتجين الأمريكي، اليوم، لمزيد من الأدلة، وتنتظر الأسواق أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

توقعات الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.