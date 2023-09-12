رقم قياسي للكوارث المناخية في أمريكا خلال عام واحد.. والخسائر بالمليارات

سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً للكوارث المناخية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في عام واحد، ولا يُظهِر هذا الاتجاه المثير للقلق أي علامة على التباطؤ.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، فإنَّه اعتبارًا من أغسطس، كان هناك 23 حدثًا متطرفًا مرتبطًا بالطقس في الولايات المتحدة بتكلفة لا تقل عن مليار دولار، متجاوزًا الرقم القياسي السنوي السابق البالغ 22 كارثة من هذا القبيل المسجل في عام 2020.

طفرة في الكوارث

وشملت هذه الكوارث حرائق الغابات في هاواي والعاصفة المدمرة لإعصار «إداليا»، وقد تسببت هذه الطفرة بالفعل في تكلفة مذهلة تجاوزت 57.6 مليار دولار وأودت بحياة ما لا يقل عن 253 شخصًا.

مجموعة من العوامل

وبحسب «بوليتيكو»، تتابع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) كوارث الطقس التي تبلغ قيمتها مليار دولار في الولايات المتحدة منذ عام 1980، وتقوم بتعديل تكاليف الأضرار وفقًا للتضخم، وتعزى الزيادة في هذه الأحداث الكارثية إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك تغير المناخ، والنمو السكاني في المناطق المعرضة للخطر، وزيادة التعرض للظواهر الجوية المتطرفة.

ونقلت الصحيفة عن آدم سميث، عالم المناخ التطبيقي والاقتصادي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، على دور تغير المناخ في تفاقم هذه الكوارث، مشيرًا إلى «أننا نرى بصمات تغير المناخ في جميع أنحاء الولايات المتحدة»، وأنَّه لا يوجد توقع بحدوث تباطؤ في المستقبل القريب.

خسائر بمليارات الدولارات

ومن بين الكوارث التي تبلغ قيمتها مليار دولار والتي تمت إضافتها حديثًا تأثيرات العاصفة الاستوائية هيلاري في كاليفورنيا والجفاف الشديد الذي يؤثر على الجنوب والغرب الأوسط، ولا يزال يجري حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية لهذه الأحداث، ومن الواضح أن تعرض المجتمعات المحلية وضعفها، إلى جانب تأثير تغير المناخ، يدفع المزيد من الأحداث المناخية إلى فئة الخسائر التي تتعدى المليارات من الدولارات.

الانبعاثات

وقالت الصحيفة إنَّ الخبراء يرون أن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ خطوات أكثر أهمية للتكيف مع تزايد وتيرة وشدة الكوارث المناخية، ولطالما حذر علماء المناخ من عواقب إضافة المزيد من انبعاثات الطاقة إلى الغلاف الجوي والمحيطات، ما يؤدي إلى أحداث متطرفة أكثر شدة وتكرارا، فلاتجاه نحو الكوارث التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أمر مثير للقلق العميق، ويؤكد علماء المناخ على أهمية التخفيف من آثار تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود لمعالجة هذه الأزمة المتنامية.

وكان من المتوقع أنَّ يظل الرقم القياسي لعام 2020 للكوارث التي تبلغ قيمتها مليار دولار ثابتًا لبعض الوقت، ولكن تمّ تجاوزه الآن، ويعتقد الخبراء أنَّه سيستمر تسجيل أرقام قياسية جديدة، لذا فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ والاستعداد لمواجهة التحديات المستمرة التي تفرضها الظواهر الجوية المتطرفة.