توزيع 16 ألف قطعة ملابس على 5 آلاف أسرة في «يوم الخير» بالإسكندرية

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، أن العديد من مراكز الشباب بالإسكندرية تشارك في مبادرة يوم الخير «لبسك لغيرك» تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يتم خلالها تجميع الملابس وتوزيعها بالمجان على الأهالي، بمراكز الشباب المشاركة.

التخفيف على الأسر

وأشارت صفاء الشريف، إلى أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، بمشاركة أندية التطوع والجوالة، قامت بمتابعة المراحل النهائية استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير «لبسك لغيرك» داخل مراكز الشباب.

وضمت المراكز المشاركة كل من مراكز شباب «الأنفوشي سموحة، الناصرية، النصر، أبو تلات» وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكرار المبادرة في محاولة للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية بمشاركة أندية التطوع.

16 ألف قطعة لـ 5 آلاف أسرة

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مراكز الشباب المشاركة في المبادرة، قامت بتجميع مايقرب من 16 ألف قطعه ملابس، يستفيد منها أكتر من 5 آلاف أسرة، سواء من أعضاء مراكز الشباب أو من المناطق المحيطة بها، حيث يسمح للجميع بالدخول واختبار ما يناسبة دون أي قيود أو شروط.