حالة الطقس غدا الجمعة.. مستقر على جميع الأنحاء والعظمى في القاهرة 33

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية على يعض الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة اليوم، على النحو التالي:

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 24

أكتوبر 34 23

بنها 33 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح31 25

رأس سدر 35 26

نخل 31 19

كاترين 29 15

الطور 33 27

طابا 34 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 21

سيوة 31 20

رأس غارب 36 27

الغردقة 35 27

سفاجا 36 28

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 33 24

بني سويف 34 23

المنيا 35 22

أسيوط 34 23

سوهاج 35 24

قنا 39 26

الأقصر 38 27

أسوان 38 27

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 37 28