ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، من استهداف أحد العناصر الإجرامية الخطرة، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة «هيدرو وبانجو» قبل توزيعها على صغار التجار.

استهداف المتهم بقرية السلام

واستهدفت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية المتهم بنطاق قرية السلام، حيث تم ضبطه في أحد المناطق الزراعية التي يستخدمها لتخزين وبيع المواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو تجاوزت 50 كيلو جرام و20 كيلو من مخدر الهيدرو، حاول المتهم اخفائها في مخزن سري بمحيط مزرعة تابعة له قرب منزله في نفس المنطقة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة لحين ورود تقرير المعمل الكميائي، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة إنهاء التحريات حول المتهم.

ضبط 2 طن بانجو في مخزن بالقنطرة شرق

استهدف ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أماكن تخزين المواد المخدرة بنطاق مركز القنطرة شرق، وأسفرت المداهمات عن ضبط مخزن شرق قناة السويس، يضم كمية من مخدر البانجو تجاوزت 2 طن المخدرة.

واستهدفت الحملات عدة مخازن بمراكز القنطرة غرب والتل الكبير وأبوصوير، وضبطت كميات كبيرة من مخدر البانجو والهيدرو والحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار في المحافظة والمحافظات المجاورة.