الجامعات تستعد لإجراء تحليل مخدرات وفيروسات للطلاب المستجدين

أكدت مصدر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتظام أعمال الكشف الطبي للطلاب المستجدين بمختلف الكليات، وفقا لتوجيهات المجلس، لافتا إلى أنّ أعمال الكشف تبدأ من خلال قياس الطول والوزن وكشوفات الباطنة والنظر والعظام والمخ والأعصاب، إلى جانب تحليل الفيروسات والأمراض السارية وغير السارية، بجانب إجراء تحليل السموم والمواد المخدرة.

إجراء تحليل مخدرات للطلاب الجدد

وأضافت المصدر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تحليل السموم والمخدرات، يخضع له الطلاب المستجدين في الفرقة الأولى والمدن الجامعية، وحال اكتشاف أي تحليل إيجابي يتم التعامل في سرية تامة، واستدعاء ولي أمر الطالب للتأكد من حقيقة ذلك، خاصة فيما يتعلق بالمواد المخدرة الناتجة عن تعاطي بعض الأدوية، والتعامل مع الطلاب نفسيا وتأهيلهم للإقلاع عنه.

وأكد المصدر، أنّه حال اكتشاف أي مرض لدى الطالب سواء من الأمراض السارية أو غير السارية، يتم التعامل معه من خلال الكشف وصرف الأدوية والعلاج على نفقة الجامعة، والمتابعة الدورية خلال فترة الدراسة.