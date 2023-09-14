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بث مباشر.. أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»

كتب:

محمد أيمن سالم
09:36 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
إحدى مباريات كابيتانو مصر

إحدى مباريات كابيتانو مصر

تنقل «الوطن» البث المباشر لأولى حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة ON Time Sports لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. 

ويذاع برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة ON، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشر على قناة OnTime Sports.

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