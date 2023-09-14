مسؤولة بالجيش الليبي: نشكر الرئيس السيسي.. وتقديم الدعم ليس غريبا على مصر

قالت الدكتورة عائشة البرغثي مديرة إدارة المرأة بالجيش الليبي، إنّ الوضع في درنة كارثي، موضحة: «هناك أعداد كبيرة من المصابين والشهداء ومستمرون في عمليات الإنقاذ، ونهتم بالعائلات الموجودة على قيد الحياة والنازحين، ونوفر لهم كل الإمكانيات والإغاثة والمساعدات»، متوجهة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على المساعدات التي قدمتها مصر إلى الشعب الليبي.

الوضع في المدينة كارثي

أضافت «البرغثي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الوضع كارثي والمدينة فارغة بالكامل، عدا بعض الموجودين في بيوت أقاربهم أو اللاجئين أو المدارس، وهذه المصيبة لم تكن في الحسبان ولم تحدث منذ سنوات طويلة، ومدينة درنة أصبحت منكوبة وحزينة وهناك عائلات اختفت بالكامل».

لا يوجد نوم أو أكل أو شرب

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على المساعدات التي قدمتها مصر لبلادها، موضحةً: «مصر مش غريب عليها، لأنها موجودة معنا في جميع الأزمات، وللأسف الوضع هنا كارثي، لمدة 24 ساعة لا يوجد نوم أو أكل أو شرب وقواتنا المسلحة موجودة في الميدان».