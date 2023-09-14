«اللي بيحصل في السيما».. تفاصيل فيديو كليب «سيما 2» لأحمد الفيشاوي ودارين

طرح أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان «سيما 2» مع مطربة الراب الشهيرة «دارين» اليوم، في أول تعاون بينهما.

ويحاكي الفيديو كليب أحوال الدنيا التي تشبه السينما، إذ صوره بالكاميرا بالقاهرة، واعتمد في إخراجه على الإضاءة الطبيعية بدون استخدام معدات كبيرة، وتعبتر تجربة الإخراج ليست الأولى للفيشاوي، إذ أخرج العديد من أعماله، آخرها «سوري ماما»، و«القرد بيتكلم».

ويعتبر كليب «سيما 2»، هو تعاون بين مطربة الراب الشابة دارين والفيشاوي، بعد طرح دارين «سيما»، لكن سيما 2 برؤية مختلفة، وتظهر دارين خلال الكليب بشخصية حبيبة الفيشاوي وتتوالى الأحداث بعدها.

وأعلن الفنان أحمد الفيشاوي، انطلاق تصوير فيلمه السينمائي الجديد «عادل مش عادل»، وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم (عادل مش عادل)، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم «رهبة» الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول «سيد رهبة» الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأسا على عقب.