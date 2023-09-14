اللواء نصر سالم: الجيش المصري لم ينسحب بالكامل بعد 1967

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه عندما صدرت الأوامر للجيش بالانسحاب في 67 الجيش انسحب، وفى يوم 9 يونيو تم نصب المعابر حتى لا تعبر قوات إسرائيلية خلف الجيش.

هناك مجموعات مصرية ظلت 6 شهور خلف خطوط العدو

وأضاف أستاذ العلوم الاستراتيجية في أكاديمية ناصر العسكرية، خلال لقائه مع محمد مصطفي شردي ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» قائلًا «فوجئنا إنه مازالت هناك عناصر منسحبتش لسبب فني بسيط وقالولهم خليكم زي ما انتوا، وبدأنا نجهز عناصر جديدة عبارة عن أفراد بيدخلوا بمعدات بشكل معين وبدأوا يدخلوا، وانسحبت المجموعات اللي هناك، وكان فيه مجموعات تقعد شهر وتنسحب وكان فيه مجموعات تقعد 5 أو 6 شهور خلف العدو».

سيناء كانت جبل مفتوح

واستكمل قائلا «طول الست سنوات لم يخلوا جبل في شبه جزيرة سيناء من وجود استطلاع خلف خطوط العدو، وسيناء كانت جبل مفتوح، كما أن جمال عبد الناصر كان حريصا إن قادة المجموعات دول لما يرجعوا يقعد معاهم ويقابلهم في بيته ويقعد معاهم سهرة».