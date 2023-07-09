محافظ أسوان: تعزيز التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للارتقاء بمستوى العاملين

أشاد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بالجهود الوطنية التي تقوم بها أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية الدفاع الوطني في تنفيذ البرامج التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز المستوى الفكري والعقلي لدى المشاركين وتحقيق المردود الإيجابي على أبناء المحافظة والعاملين.

تنسيق مستمر بين المحافظة والأكاديمية

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين محافظة أسوان وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا في تقديم البرامج التدريبية الهادفة موضحًا أنها تأتي في إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وأن التنسيق بين المؤسستين سيساعد في تحقيق المردود الإيجابي على أبناء المحافظة.

وقدم اللواء عادل محمود العمدة المشرف العام على الدورات التدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا شكره لمحافظ أسوان على دعمه لانعقاد هذه الدورة التدريبية وحرصه على تطوير المحافظة وتحقيق الإنجازات الحقيقية فيها.