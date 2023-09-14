أكثر 5 وظائف مطلوبة في العالم.. الطلب عليها 250%

ارتفعت إعلانات الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة بشكل كبير، إذ تقول الإحصائيات إن نسبة الطلب على هذا النوع من الوظائف وصل إلى 250% تقريبًا، خلال العام الأخير، ومع التطور التقني وتنوع وظائف العمل بقى هناك عدد من الوظائف التي تعد هي الأخرى ضمن قائمة الأكثر طلبا في سوق العمل.

ونرصد لكم عبر التقرير التالي أكثر 5 وظائف مرغوبة في العالم، وفقًا لموقع «سبوتنك» الروسي نقلًا عن موقع «insidermonkey».

وظيفة الأكتواري أو المخمن

يعمل الأشخاص الذين يمارسون هذه المهنة في تقييم المخاطر، لضمان الأمن المالي للأفراد والمنظمات، وتعتبر من الوظائف الضرورية للغاية في قطاعات التأمين والتمويل والاستشارات، وهناك طلب كبير على خبرات هؤلاء الأشخاص، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أمان وظيفي ممتاز وفرص لاستلام مناصب في الوظيفة.

جراح الأعصاب

يعتبر مجال الطب والجراحة من المجالات الهامة بشكل عام، ولكن يتميز جراحو الأعصاب، بخضوعهم لتدريب شديد، كونهم يقومون بعمليات معقدة تتطلب الكثير من الخبرة والتأني، ولذا تعتبر هذه من المهنة من المهن الأعلى أجرًا، كما توفر لهم مهنتهم فرصا في البحث والابتكار.

وظيفة محلل البيانات

يقوم عالم البيانات بتحليل مجموعات كبيرة من البيانات وتفسيرها، لاستخراج رؤى وأنماط واتجاهات قيمة، مستخدمًا في ذلك التقنيات الإحصائية والبرمجة والتعلم الآلي لعملية صنع القرار المستند إلى البيانات، وحل المشكلات المعقدة للشركات والمؤسسات، ولذا فهي من أهم الوظائف المرغوبة في العصر الحديث.

مطور البرمجيات

لا يخفى على أحد مدى أهمية هذه الوظيفة في الوقت الراهن، ومدى احتياج سوق العمل لها، إذ يقوم مطور البرامج بتصميم واختبار برامج وتطبيقات الكمبيوتر، كما أنهم دائمًا ما يكونون في طور تعلم ومتابعة ما هو حديث في هذا المجال للمضي قدما.

الرئيس التنفيذي

تعتبر وظيفة «الرئيس التنفيذي» من أكثر الوظائف طلبا في العالم، وذلك بسبب الدور الهام الذي يقوم به في جميع المؤسسات، إذ يتفاعل الرؤساء التنفيذيون مع قادة الصناعة والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، وهو الأمر الذي يعمل على توسيع اتصالاتهم المهنية، ويتمتع الرؤساء التنفيذيون بقوة ونفوذ هائلين داخل مؤسساتهم، ويمكنهم اتخاذ قرارات حاسمة تشكل مستقبل الشركة أو المؤسسة التي يعملون بها.